Стало известно, какие товары россияне чаще всего покупают по рекомендациям

Россияне все чаще покупают товары сразу после просмотра авторского контента с ними в социальных сетях. Самыми популярными категориями остаются товары для дома и дачи, красоты и здоровья, бытовая техника и одежда. Об этом «Газете.Ru» рассказал Кирилл Загумённов, руководитель направления стратегии ВКонтакте.

Вместе с тем пользователи все активнее покупают и товары, которые еще несколько лет назад сложно было представить в числе массовых покупок через публикации блогеров: аксессуары для ухода за животными, средства для дачи, ремонта и путешествий.

По словам эксперта, причина заключается не столько в популярности самих товаров, сколько в изменении сценария выбора.

«Сегодня пользователи охотнее покупают товары, пользу которых можно быстро показать в контенте. Если за несколько секунд становится понятно, какую задачу решает продукт и как он работает, вероятность покупки заметно возрастает. Поэтому в лидерах продаж все чаще оказываются товары, которые сложно оценить по фотографии или краткому описанию, но легко понять, увидев их в действии», — рассказал он.

Это заметно и по товарам, которые пользователи покупают из авторских публикаций чаще всего. Так, в категории для дома и дачи высоким спросом пользовались корейские салфетки для уборки и ручной культиватор. В других категориях стали популярны антистатическая перчатка для удаления шерсти, средство от засора труб, салфетки от пятен на одежде, автомобильный компрессор.

Контент помогает находить покупателей и для товаров из менее очевидных категорий. Так, в сегменте спорта, отдыха и туризма самой популярной покупкой из публикаций стала газовая горелка с пьезоподжигом. Также высоким спросом пользуются налобные аккумуляторные фонари и туристические рукомойники. В категории ремонта и строительства популярностью пользуются изолит, скотч-сетка для ремонта антимоскитной сетки и аэратор для крана.

«Успех таких товаров показывает, что сегодня пользователи готовы открывать для себя новые категории, если видят понятный сценарий их применения. Это заметно расширяет ассортимент товаров, которые находят своего покупателя через контент», — отметил эксперт.

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