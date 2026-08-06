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Общество

Синоптик ответила, когда в Москве закончится жара

Синоптик Позднякова: жара в Москве закончится к выходным
Станислав Красильников/РИА Новости

Жаркая погода продержится в Москве до пятницы, 7 августа, в выходные, 8 и 9 августа, температура пойдет на убыль. Об этом в комментарии для aif.ru рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«Жара у нас только наступает, +30°C у нас еще не было в Москве. Не исключено, что в четверг и пятницу температура превысит +29...+31°C», — сказала Позднякова.

Однако, по ее словам, период такой погоды в столице будет непродолжительным. Синоптик также отметила, что к концу рабочей недели жителям и гостям Москвы стоит готовиться к дождям различной интенсивности и грозам.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого говорил, что август в Москве не будет ни теплым, ни холодным, температура воздуха ожидается около климатической нормы. Синоптик уточнил, что средняя температура воздуха в столичном регионе будет находиться в диапазоне от 0 до 1°С выше нормы. Вместе с тем специалист не исключил, что в течение августа могут быть отдельные дни как более жаркие, так и более холодные.

Ранее сообщалось, что минувший июль стал самым теплым в РФ за всю историю метеонаблюдений.

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