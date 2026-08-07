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Общество

В России изменятся правила сверхурочной работы

«Известия»: с 1 сентября изменятся правила расчета оплаты сверхурочной работы
Shutterstock

С 1 сентября 2026 года начнут действовать два федеральных закона, меняющих правила привлечения к сверхурочной работе, оплаты труда, отпусков, увольнений, неполного графика и срочных договоров. Об этом сообщают «Известия».

Главное новшество касается годового лимита переработок. Базовая норма остается прежней — не более 120 часов сверхурочной работы в год (ч. 6 ст. 99 ТК РФ). Однако появляется возможность поднять этот лимит до 240 часов, если работодатель закрепил такую норму в коллективном договоре или отраслевом соглашении, а сотрудник дал письменное согласие.

Если у организации нет этих документов и на нее не распространяется соответствующее отраслевое соглашение, применять увеличенный лимит нельзя — даже при письменном согласии всех работников.

Без согласия работника сверхурочные по-прежнему возможны только в ситуациях, перечисленных в ч. 3 ст. 99 ТК РФ: при катастрофах, авариях, чрезвычайных обстоятельствах. Увеличенный лимит и коллективный договор не расширяют этот перечень. Производственная необходимость, нехватка персонала или риск нарушения контракта сами по себе не дают права принудительно привлекать людей к переработке.

Также с 1 сентября вступают в силу новые правила расчета оплаты за сверхурочную работу. Согласно обновленной редакции статьи 152 ТК, при расчете заработной платы учитываются не только оклад или тарифная ставка, но и различные компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда работодателя.

Первые два часа сверхурочной работы в пределах 120 часов в год должны оплачиваться не менее чем в полуторном размере, а все последующие часы — не менее чем в двойном. После достижения годового лимита каждый следующий час переработки также подлежит оплате в двойном размере.

Закон не устанавливает единого порядка учета всех видов выплат, поэтому работодателям следует заранее определить методику расчета, включая порядок учета премий и других выплат. При учете рабочего времени оплата за сверхурочную работу также производится с учетом количества часов, приходящихся на конкретный день или смену в рамках учетного периода.

Ранее россиянам рассказали о закрепленном в ТК РФ праве перейти на удаленку.

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