Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали о закрепленном в ТК РФ праве перейти на удаленку

Юрист Южалин: за работником закреплено право перевестись на удаленку
Olezzo/Shutterstock/FOTODOM

Российские работники имеют право перейти на удалённый формат работы даже в том случае, если это не предусмотрено его трудовым договором. Соответствующая норма закреплена в ТК РФ, однако для этого требуется согласие как сотрудника, так и работодателя, объяснил RT руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

По его словам, для перехода на дистант нужно в первую очередь обратиться с соответствующей инициативой в письменной форме к работодателю. Окончательное решение при этом остаётся за руководством организации. Работодатель не обязан удовлетворять желание сотрудника, как и объяснять свой отказ.

«Это ключевое отличие от ситуации, когда дистанционная работа уже была предусмотрена договором или введена в связи с эпидемиологическими требованиями», — пояснил Южалин.

Однако есть вероятность, что компания согласится на удалёнку – в этом случае работодатель и сотрудник заключают допсоглашение, в котором, в частности, оговаривается, постоянным или временным будет переход на дистант. Кроме того, прописываются условия работы, в том числе порядок связи, сроки выполнения задач, отчётность и прочие вопросы, заключил юрист.

Исследователи до этого выяснили, что в 2025 году 51% сотрудников работали в гибридном формате, 41% остались в офисе, 8% — на удалёнке. При этом сразу четверть (25%) компаний поменяли формат: 12% перешли на гибрид, 11% вернули персонал в офис, 2% отправили на удалёнку.

Отмечаетcя, что главной причиной перевода на гибрид с офиса является повышение продуктивности и дисциплины (75%). Кроме того, в этом играют роль нехватка квалифицированных кадров (67%) и рост лояльности сотрудников (58%).

Ранее россиян предупредили об опасности удалёнки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Фейковые ваучеры на бензин, бесплатная няня для семей с детьми и повторная экспертиза для Лерчек. Что нового к утру 17 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!