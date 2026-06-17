Россиянам рассказали о закрепленном в ТК РФ праве перейти на удаленку

Российские работники имеют право перейти на удалённый формат работы даже в том случае, если это не предусмотрено его трудовым договором. Соответствующая норма закреплена в ТК РФ, однако для этого требуется согласие как сотрудника, так и работодателя, объяснил RT руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

По его словам, для перехода на дистант нужно в первую очередь обратиться с соответствующей инициативой в письменной форме к работодателю. Окончательное решение при этом остаётся за руководством организации. Работодатель не обязан удовлетворять желание сотрудника, как и объяснять свой отказ.

«Это ключевое отличие от ситуации, когда дистанционная работа уже была предусмотрена договором или введена в связи с эпидемиологическими требованиями», — пояснил Южалин.

Однако есть вероятность, что компания согласится на удалёнку – в этом случае работодатель и сотрудник заключают допсоглашение, в котором, в частности, оговаривается, постоянным или временным будет переход на дистант. Кроме того, прописываются условия работы, в том числе порядок связи, сроки выполнения задач, отчётность и прочие вопросы, заключил юрист.

Исследователи до этого выяснили, что в 2025 году 51% сотрудников работали в гибридном формате, 41% остались в офисе, 8% — на удалёнке. При этом сразу четверть (25%) компаний поменяли формат: 12% перешли на гибрид, 11% вернули персонал в офис, 2% отправили на удалёнку.

Отмечаетcя, что главной причиной перевода на гибрид с офиса является повышение продуктивности и дисциплины (75%). Кроме того, в этом играют роль нехватка квалифицированных кадров (67%) и рост лояльности сотрудников (58%).

Ранее россиян предупредили об опасности удалёнки.