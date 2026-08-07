Опекун связала подростка после жестокого избиения и выбросила в лесу

В Австрии опекуна и еще шесть человек задержали за попытку расправы над юношей

Жительницу Австралии и еще семь человек задержали за организацию расправы над 17-летним подростком. Об этом сообщает 7News.

О произошедшем стало известно после того, как случайный прохожий обнаружил несовершеннолетнего в Таунсвилле. Молодой человек был обмотан пластиковыми элементами так, что самостоятельно двигаться не мог.

Помимо этого, у него было большое количество травм. Медики диагностировали у него несколько переломов.

Как выяснили полицейские, избиение произошло минимум за пять часов до обнаружения. Его 40-летняя опекун организовала избиение и вовлекла в него еще шесть человек, в том числе троих мальчиков 13-14 лет. Кем они приходятся женщине, не уточняется.

Компания нанесла подростку серьезные травмы, затем его обездвижили и отвезли в лесной массив, где его и бросили.

Спустя некоторое время после обнаружения школьника полицейские нашли связанную с преступлением машину, затем последовали задержания фигурантов.

Сейчас шесть человек находятся под арестом. Еще один, 13-летний мальчик, освобожден под залог и предстанет перед судом позже.

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