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Общество

На Алтае мужчина годами истязал жену и детей

На Алтае будет судить мужчину за истязание жены и детей
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

На Алтае перед судом предстанет 55-летний житель города Камень-на-Оби, который на протяжении нескольких лет издевался над своей супругой и тремя несовершеннолетними детьми. Об этом сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, обвиняемый в течение семи лет систематически истязал свою жену и троих детей. За любую провинность мужчина жестоко избивал их металлическим ломом, плеткой и черенком от лопаты. Поводом для издевательств могли стать неосторожное слово или даже просто плохое настроение главы семейства.

Женщина и дети не могли обратиться за помощью, опасаясь за свою жизнь. В апреле супруга обвиняемого решилась на побег, она забрала детей, сбежала из города и оказалась в социально-реабилитационном центре. После возбуждения уголовного дела обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Кургане отца задержали за избиение двухлетней дочери.

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