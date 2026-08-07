Путин назначил Константина Колпакова заместителем главы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Колпакова замруководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Об этом сообщает Telegram-канал «Майский указ».

Отмечается, что до нового назначения Константин Колпаков работал в Министерстве иностранных дел России. Он занимал должность начальника отдела по вопросам международного спортивного, молодежного сотрудничества и туризма Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям.

На новом посту Колпаков получил направление работы, связанное с международным гуманитарным сотрудничеством и взаимодействием с соотечественниками, проживающими за рубежом.

На новой должности он будет курировать вопросы международного гуманитарного сотрудничества и взаимодействия с соотечественниками за рубежом.