Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Путин назначил Константина Колпакова заместителем главы Россотрудничества

Бывший руководитель отдела МИД России перешел на работу в Россотрудничество
Wikimedia Commons

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Колпакова замруководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Об этом сообщает Telegram-канал «Майский указ».

Отмечается, что до нового назначения Константин Колпаков работал в Министерстве иностранных дел России. Он занимал должность начальника отдела по вопросам международного спортивного, молодежного сотрудничества и туризма Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям.

На новом посту Колпаков получил направление работы, связанное с международным гуманитарным сотрудничеством и взаимодействием с соотечественниками, проживающими за рубежом.

На новой должности он будет курировать вопросы международного гуманитарного сотрудничества и взаимодействия с соотечественниками за рубежом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли покупать конфискованные государством квартиры и машины, и как это сделать?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!