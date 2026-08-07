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Общество

Мать утопила ребенка в ведре ради страховой выплаты и получила пожизненный срок

Во Вьетнаме мать утопила ребенка ради страховки и получила пожизненный срок
thanhnien.vn

Суд во вьетнамском городе Дананг приговорил 45-летнюю То Тхи Ты На к пожизненному заключению за убийство пятилетнего сына ради получения страховых выплат на сумму около $150 тысяч, пишет Vietnam News.

Пятилетнего мальчика обнаружили мертвым в ведре с водой в ванной комнате семейного дома. Первоначально мать утверждала, что ребенок случайно утонул. Подозрения возникли у тети мальчика, которая изучила записи с домашних камер наблюдения.

Она обнаружила, что незадолго до смерти ребенка мать намеренно повернула одну из камер к стене. Кроме того, в 2021 году другой ребенок женщины также погиб после утопления в ведре, после чего мать получила страховую выплату.

Следствие установило, что в момент гибели мальчика в доме находились только он и его мать. Эксперты также сочли версию несчастного случая маловероятной: рост ребенка составлял 124 см, тогда как высота ведра — всего 63 см. На теле погибшего обнаружили синяки и другие следы, которые, по версии обвинения, свидетельствовали о сопротивлении.

Прокуроры заявили, что женщина позвала сына в ванную и насильно удерживала его голову в воде до тех пор, пока он не утонул. После этого она якобы попыталась инсценировать несчастный случай и легла спать. Тело мальчика позднее обнаружила его старшая сестра.

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