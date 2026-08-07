Муж купил кобру и с помощью нее убил жену

В Индии банковский служащий Сурадж Кумар был признан виновным в убийстве своей жены Утры с помощью ядовитой кобры. По версии следствия, мужчина заранее спланировал преступление, рассчитывая получить доступ к приданому супруги и страховой выплаты, пишет Daily Star.

Утра, имевшая инвалидность, ранее уже пережила укус ядовитой змеи. В марте 2020 года ее укусила гадюка, после чего женщина долго лечилась и восстанавливалась в доме родителей. Потом женщину еще раз укусила змея — на этот раз кобра. На следующий день индианка скончалась. Рептилию позже нашли в комнате и убили.

Родственники погибшей заподозрили неладное из-за двух похожих происшествий и обратились в полицию. Следствие пришло к выводу, что Сурадж приобрел двух ядовитых змей у ловца змей и использовал их для нападений на жену.

По материалам дела, перед вторым нападением мужчина дал Утре снотворное, а затем выпустил кобру в комнату. Чтобы сделать рептилию более агрессивной, он, как утверждало обвинение, несколько дней держал ее без пищи.

Следователи также выяснили, что незадолго до смерти женщины была оформлена страховка жизни, а часть ее золотых украшений исчезла. Позже полиция обнаружила 38 ювелирных изделий, спрятанных на каучуковой плантации. По делу также проходили родственники Сураджа, которых подозревали в сокрытии имущества и уничтожении доказательств.

Суд признал Кумара виновным в убийстве, приговорив его к пожизненному сроку заключения.

Ранее мужчина отрезал кобре голову, но она всего равно его укусила.