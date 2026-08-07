Премьер Молдавии признался в подработке поваром китайского ресторана

Премьер-министр Молдавии Василе Тофан во время учебы в Нидерландах работал поваром в китайском ресторане, оператором на химическом заводе и грузчиком в центре сортировки почты. Об этом он сам рассказал изданию Adevarul.

По словам главы правительства, в годы учебы в Роттердамском университете он трудился на нескольких работах, чтобы оплачивать обучение. Среди них — место повара в китайском ресторане, оператора на предприятии DuPont и сортировщика посылок в центре UPS.

«Это была школа моей жизни. Я понял, что у меня нет особого таланта к физическому труду», — поделился Тофан.

Позже он работал в компании Philips, где занимался медицинским оборудованием и системами информационных технологий. Этот опыт подтолкнул его к созданию алгоритмов для анализа медицинских данных, которое в итоге привело к разработке виртуального помощника для пар с проблемами фертильности.

Информация обо всех этих работах отражена на странице Тофана в ориентированной на профессиональные связи заблокированной в России социальной сети LinkedIn.

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