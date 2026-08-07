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Общество

В Москве свадьба закончилась дракой 24 человек и арестом жениха

ОМ: в Москве на свадьбе произошла массовая драка, задержали 24 человека
Ilya Galakhov/Global Look Press

В Москве свадьба закончилась вызовом сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в ресторане Люблино, где молодожены отмечали праздник. Около 12 часов ночи в помещении началась массовая драка, в которой участвовали более 20 человек.

На место вызвали полицейских, которые задержали 24 человека, в том числе жениха и невесту. Во время судебного заседания участники конфликта говорили, что драки не было.

«При этом один из них – 33-летний мужчина – также отрицал свою вину в драке, но признался, что стрелял из пистолета», – сообщается в публикации.

В результате россиянина арестовали на 14 суток. Большинство участников отправили под стражу на 10 суток, только четверых, среди которых была невеста, обязали выплатить штраф.

До этого в Армавире произошла массовая драка. Молодые люди набросились на самокатчика, который в тот момент был со своей возлюбленной. Еще трое прибыли на место позже и наблюдали. После избиения несколько участников сели в машину и, нарушая ПДД, уехали.

Ранее сообщалось, что девушка потеряла сознание после избиения в массовой драке на парковке, и это сняли на видео.

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