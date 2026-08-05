Видео: массовая драка произошла на Кубани из-за дорожного конфликта

В городе Армавире Краснодарского края вечером 4 августа у входа в магазин «Терра» произошла массовая потасовка. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Армавир».

По данным канала, к магазину подъехал легковой автомобиль, из которого вышли трое мужчин. Они набросились на молодого человека, который приехал на самокате с девушкой. Вскоре подъехала вторая машина, из нее вышли еще трое, которые стали наблюдать за происходящим.

Драка сопровождалась криками. Нападавшие повредили имущество магазина, в том числе разбили крупный горшок. Мимо места происшествия проезжал полицейский автомобиль, однако он не остановился. По словам свидетелей, скорая и полиция не прибыли в течение часа. После окончания драки один из автомобилей участников грубо нарушил ПДД, поехав по встречной полосе.

По данным канала, причиной конфликта мог стать дорожный инцидент. Полиция Армавира проводит проверку, устанавливаются личности участников. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям участников драки.

Ранее сообщалось, что девушка потеряла сознание после избиения в массовой драке на парковке, и это сняли на видео.