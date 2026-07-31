Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Автомобили

«Потеряла сознание»: девушку избили в массовой драке на парковке, и это сняли на видео

В Сургуте на видео сняли массовую драку, в которой девушка потеряла сознание

В Сургуте девушку ударили в момент массовой драки на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «К-информ Сургут «.

«Ранним утром возле кафе «Мерцана» в Сургуте произошла драка с участием компании молодых людей. По словам очевидцев, девушка, которая пыталась разнять участников конфликта, получила удар и упала на землю, потеряв сознание», – говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как на проезжей части дерутся мужчины: нарушители кричат и избивают друг друга, при этом рядом с нарушителями находится девушка, которая пытается остановить конфликт. По словам очевидцев, на место вызвали полицию. Кроме того, есть ли пострадавшие помимо девушки, потерявшей сознание, неизвестно.

До этого в городе Долгопрудный Московской области люди избили мужчину, который сопровождал девушку-инвалида. На записи видно, как один из нападающих руками и ногами избивает человека, при этом девушка на коляске пытается закрыть сопровождающего руками и защитить. Также слышно, как нарушители кричат.

Ранее сообщалось, что в ХМАО толпа подростков избила мужчину из-за замечания.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Льготы по банковской карте и прибавки к пенсии. Что изменится для россиян с 1 августа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!