Россияне назвали книги и фильмы, которые помогают в воспитании детей

Российские родители при выборе книг и фильмов для детей отдают предпочтение проверенной классике и отечественным произведениям, в числе которых книги Эдуарда Успенского и Агнии Барто. При этом в культурном наборе семей есть и популярные зарубежные работы, такие как «Гарри Поттер». Об этом газете «Взгляд» рассказали россияне, принявшие участие в опросе.

По мнению респондентов, детские книги и фильмы должны не только развлекать детей, но и выполнять воспитательную функцию, помогая формировать представления о доброте, взаимопомощи и жизни в обществе. Большая часть родителей упомянули произведения советских и российских авторов, в том числе книги Эдуарда Успенского, а также советские мультфильмы. Среди современных отечественных работ родители отметили и сказку «Конек-Горбунок».

Одна из участниц исследования посоветовала обратить внимание на сказку Владимира Сутеева «Под грибом», отметив, что она помогает детям понять важность взаимопомощи и умения делиться.

«Советские мультфильмы – лучшее, что можно предложить детям. Они понятные, простые, в них нет насилия», – отметила другая опрошенная.

Среди наиболее значимых авторов респонденты также упомянули Агнию Барто и Корнея Чуковского. По мнению одной из мам, книги Чуковского отличаются хорошим языком и остаются познавательными для детей. Она также порекомендовала к просмотру мультфильм «Котенок по имени Гав».

В качестве произведений, передающих традиционные ценности, участники опроса выделили и русские народные сказки, отметив, что именно в них сосредоточены доброта и нравственные ориентиры. При этом россияне не ограничиваются исключительно отечественной литературой и кинематографом.

«У меня все дети прочитали «Гарри Поттера», – поделился участник опроса.

Среди зарубежных произведений, которые передаются в семьях из поколения в поколение, родители также назвали «Приключения Чиполлино». Также они положительно оценили мультфильмы студии Disney, отметив, что они остаются интересными даже для подростков.

Отдельно респонденты отметили книги, которые помогают детям лучше понимать окружающий их мир. Так, произведение «Маугли», по их мнению, позволяет через образы животных показать отношения между людьми и способствует осмыслению человеческого поведения.

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