В Анапе разрешение на открытие сезона получили 105 пляжей

Роспотребнадзор выдал разрешительные документы об открытии пляжного сезона на 105 пляжей Анапы. Об этом говорится на сайте правительства России по итогам заседания правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.

В материале уточняется, что на пляжах, пострадавших в результате ЧС, завершена отсыпка территорий.

«Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 105 пляжей Анапы, еще четыре проходят экспертизу», — говорится в сообщении.

С 1 июня в Анапе стартовал купальный сезон. По словам главы города Светланы Масловой, отдыхающим будет разрешено посещать все пляжи, которые вывели из опасной зоны. Для купания доступны Центральный пляж от Лечебного пляжа до Тополиного проезда у санатория «Бимлюк», пляжи сел Витязево и Сукко, Золотая бухта, Высокий берег, Малая бухта, пляж 40 лет Победы, а также пляжи поселка Большой Утриш. Купание на остальных пляжах будет разрешаться поэтапно, уточнила она.

Ранее в Анапе завершили восстановление пляжей после крушения танкеров.