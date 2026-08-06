В Омске водитель врезался в толпу, последствия аварии попали на видео

В Омске полицейские выясняют обстоятельства аварии с участием легковой машины. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в районе пересечения улицы Масленникова и проспекта Маркса. По данным полиции, мужчина за рублем не справился с управлением и влетел в пешеходов, которые в этот момент стояли на островке безопасности. Как сообщает Life со ссылкой на Shot, автомобиль протаранил светофор.

«В результате ДТП 7 пешеходов и водитель автомобиля с различными травмами доставлены в больницу», – сообщается в публикации МВД.

На кадрах с места инцидента заметно, что у машины серьезно повреждена передняя часть, во время ДТП она смялась в некоторых местах. Также на асфальте лежит, предположительно, упавший светофор.

Сейчас на месте работают представители экстренных служб, полицейские проводят проверку. Что именно стало причиной аварии, не уточняется.

Ранее сообщалось, что автомобиль на скорости переехал пешеходов, стоявших на трассе в Татарстане.