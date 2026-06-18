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Общество

СМИ сообщают о росте популяции медуз в Черном и Азовском морях

Baza: «медузное желе» заполонило акватории Черного и Азовского морей.
Виталий Тимкив/РИА Новости

В акваториях Черного и Азовского морей наблюдается рост популяции медуз. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, медузы жалят отдыхающих и загрязняют берег, превращаясь в «кашу на солнце». Авторы выяснили, что массовые скопления медуз образовались из-за роста солености Азовского моря.

«Если в середине 2000-х показатель составлял около 9‰, то к 2024 году он вырос примерно до 15‰. Для медуз прогретая вода и ее высокая солёность являются идеальными условиями для активного размножения и роста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Черном море складывается другая ситуация. Там нашествие медуз началось из-за обильной кормовой базы и усиления течений, которые выбрасывают беспозвоночных к береговой линии.

21 апреля издание Daily Mail писало, что серфер попал в больницу после укуса «самой ядовитой медузы в мире». Австралийский серфер Гай Роулз был экстренно госпитализирован после того, как во время поездки на Фиджи его ужалила коробчатая медуза — одно из самых ядовитых морских существ в мире.

После контакта с медузой его быстро подняли на лодку, где у мужчины начались сильные боли в груди, судороги и общее ухудшение состояния. Его срочно доставили в больницу в городе Нади, дорога заняла более часа.

По словам серфера, состояние ухудшалось стремительно: он испытывал тремор, рвоту и онемение конечностей. В какой-то момент он связался с матерью, чтобы попрощаться, опасаясь за свою жизнь.

Ранее аргентинские ученые сделали уникальные снимки гигантской медузы-«призрака» размером с автобус.

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