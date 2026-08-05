Cоcед спас из секс-рабства женщину, которую увидел голой на балконе дома

В Германии мужчина спас из секс-рабства женщину, которую увидел голой на балконе дома, пишет WDR.

По данным следствия, женщина, которая на тот момент была бездомной, оказалась в доме предполагаемых преступников в конце июля 2025 года. Обвиняемые якобы предложили ей еду и жилье, после чего воспользовались ее уязвимым положением и сделали «психологически зависимой».

Следствие считает, что в течение нескольких месяцев потерпевшую удерживали в доме, в том числе запирали в подвале и приковывали наручниками к отопительной трубе. Женщину систематически избивали, подвергали сексуальному насилию и унижениям. Часть издевательств, предположительно, снимали на видео.

Спасти женщину удалось в ноябре 2025 года. Сосед заметил ее на террасе соседнего дома: она была полуобнаженной, связанной и висела на деревянной балке. Мужчина вызвал полицию. После освобождения пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали многочисленные травмы и опасное переохлаждение.

По делу проходят четверо мужчин. Обвиняемым вменяют изнасилование, опасное причинение телесных повреждений и другие преступления. Один из них также обвиняется в нападении на двух других женщин с использованием резиновых пуль. Кроме того, следствие подозревает фигурантов в торговле наркотиками.

Поскольку двое обвиняемых являются несовершеннолетними, разбирательство пройдет в палате по делам несовершеннолетних и, вероятно, будет закрыто для публики.

Ранее женщину заперли в квартире и два года держали в рабстве.