Студент утонул в бассейне, задерживая дыхание под водой на время

В Италии 19-летний студент утонул после того, как вместе с другом решил устроить соревнование по задержке дыхания под водой, пишет Need to Know.

Леонардо Кортезе вместе с другом начали по очереди нырять в бассейне, пытаясь как можно дольше оставаться под водой. Во время очередного погружения Леонардо не всплыл. Сначала приятель решил, что тот продолжает задерживать дыхание, однако спустя некоторое время понял, что произошло, и позвал на помощь.

Спасатели и посетители бассейна вытащили студента из воды и сразу приступили к сердечно-легочной реанимации. Прибывшие медики обнаружили у него остановку сердца, интубировали пострадавшего и долго пытались вернуть его к жизни. Несмотря на все усилия, спасти молодого человека не удалось.

Следствие рассматривает две основные версии произошедшего. По предварительным данным, Леонардо мог потерять сознание из-за острой нехватки кислорода после слишком длительной задержки дыхания. Также не исключается, что перед погружением у него возникла внезапная медицинская проблема.

В рамках расследования под проверку попали трое человек, связанных с работой бассейна. Это стандартная процессуальная мера, необходимая для проведения судебно-медицинской экспертизы и выяснения всех обстоятельств.

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