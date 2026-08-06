Опубликован список недвижимости экс-посла Украины в США Стефанишиной

Insider: Стефанишина не указала в декларации три квартиры и Mercedes

Бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину подозревают в незаконном обогащении на сумму свыше 13,9 млн гривен (более 25 млн рублей). Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Insider UA».

По данным СМИ, в собственности Стефанишиной находились две квартиры в ЖК «Файна Таун», зарегистрированные на подругу. Их стоимость оценивается в 11 млн гривен (20 млн рублей).

Кроме того, ей принадлежала квартира в Киевском ЖК бизнес-класса «Львовская площадь»: она была зарегистрирована на мать. Также за ней числилось парковочное место и несколько нежилых помещений в этом же ЖК. Их Стефанишина зарегистрировала на своего отца.

Эту недвижимость экс-посол не задекларировала, как и наличные деньги, а также ряд крупных расходов и пользование автомобилем Mercedes, оформленным на подчиненного.

Украинские журналисты добавляют, что дипломат также планировала купить дом под Киевом стоимостью $550 тыс. (44,5 млн рублей). Официальные доходы не позволяли ей приобрести такую недвижимость,так как в период с начала 2024 года до середины 2025 года экс-посол заработала около 3,7 млн гривен (6,6 млн рублей), говорится в материале.

Антикоррупционные органы Украины обвинили экс-посла Киева в США Ольгу Стефанишину в незаконном обогащении. Бывший дипломат попала под следствие спустя всего два дня после отставки с поста в Вашингтоне. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-послу Украины в США Стефанишиной назначили многомиллионный залог.