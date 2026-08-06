Врач рассказал, безопасны ли аромадиффузоры для младенцев и беременных

Аромадиффузоры не стоит ставить в комнате для младенца, а при беременности — в спальне. Такие советы в беседе с «Газетой.Ru» дал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«У малышей дыхательная система еще только формируется, а слизистые более чувствительны. Даже мягкий аромат в высокой концентрации может вызвать раздражение — покраснение носа, чихание, дискомфорт, а в отдельных случаях — спровоцировать серьезную аллергическую реакцию. Поэтому педиатры не рекомендуют активно использовать аромадиффузоры в комнатах, где ребенок проводит много времени, и тем более не стоит ставить прямо рядом с кроваткой. Если вы хотите поставить диффузор в прихожей или в санузле в квартире, где есть младенец, то выбирайте максимально нейтральные, не едкие, мягкие композиции, например, с легкими нотами ромашки и сильно снижайте интенсивность — ставьте одну палочку вместо полного комплекта. И обязательно понаблюдайте за реакцией малыша в первые минуты, если появилось беспокойство или покраснение — лучше убрать источник аромата», — посоветовал Умнов.



Для беременных подход к использованию аромадиффузоров тоже требует осторожности, предупредил врач. С одной стороны, правильно подобранный аромат может оказывать благоприятное воздействие. Например, лаванда способствует расслаблению и улучшению сна, а имбирь иногда облегчает состояние особенно при тошноте. С другой — некоторые эфирные масла могут оказывать нежелательное воздействие.

«Например, шалфей, розмарин, базилик, кедр, можжевельник или мускатный орех способны влиять на гормональный фон или стимулировать сокращения матки, особенно на ранних сроках. Поэтому перед тем как начать пользоваться диффузором, я советую обсудить это с вашим гинекологом. Врач учтет срок беременности, ваше самочувствие и наличие каких-либо осложнений. Категорически не рекомендуется использовать диффузоры, освежители воздуха, спреи для комнат, интенсивные парфюмы и парфюмированные кремы для тела, если были проявления аллергий ранее, а также от ароматов может возникать головокружение, тошнота, головные боли», — обратил внимание Умнов.

По его словам, при беременности аллергические реакции могут быть очень сильными, поэтому лучше избегать синтетических отдушек, не перегружать воздух ароматом, ставить максимум одну палочку в диффузор, чтобы запах ощущался, но не давил.

«Не оставляйте аромадиффузор работать в закрытой комнате надолго, проветривайте помещение — это поможет избежать перенасыщения спертого воздуха ароматом. Следите за самочувствием — это самый важный момент. Если после того, как вы стали находиться в помещении, где аромадиффузор, вдруг у вас заболела голова, появилась тошнота, головокружение, першение в горле или другие неприятные симптомы — это сигнал немедленно выйти из помещений и прекратить пользоваться аромадиффузором», — заключил Умнов.

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