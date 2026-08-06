Врач рассказала, как сделать домашнюю еду полезнее

Для снижения нагрузки на здоровье важно готовить домашнюю еду полезными способами. Об этом Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

Так, например, по ее словам, даже картофель можно сделать менее вредным, если изменить технологию обработки. При этом врач предупредила, что изменения из-за неправильного приготовления пищи необратимы.

«То, что мы испортили, уже не восстановить. Страдают сосуды, суставы, внешне это может проявляться появлением морщин — существует даже такое выражение, как «сахарное лицо». Особенно если сладкое сочетается с жареным, например, со сладким пирожком, нагрузка на организм не удваивается, а утраивается», — добавила Соломатина.

Эксперт также призвала соблюдать баланс жирных кислот и не увлекаться нерафинированным подсолнечным маслом без достаточного потребления рыбы. Она пояснила, что это создаст опасный перекос в сторону Омега-6, что спровоцирует системное воспаление.

Врач-эндокринолог Анна Дзюба до этого говорила, что в некоторых случаях домашняя еда может быть более калорийной, чем пища из ресторанов быстрого питания. На энергетическую ценность блюд влияют используемые ингредиенты, методы обработки продуктов, а также размер самой порции.

Ранее сообщалось, что россияне все чаще переходят на домашнюю еду ради экономии.