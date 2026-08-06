В Подмосковье мать с сыном выпала из окна на глазах у собственных детей

Жительница Раменского случайно выпала из окна вместе с ребенком. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, в момент инцидента в квартире находилась сама 39-летняя женщина и ее дети. Во время игр с братьями и сестрой, трехлетний мальчик сам поднялся на подоконник и стал терять равновесие.

В этот момент на ситуацию обратила внимание мать. Она пыталась схватить сына, но вместо этого сама полетела вниз за ним. Все это происходило на глазах у других детей.

В результате спасти ребенка не смогли. Прибывшие на место медики реанимировали его родительницу, но она не выжила.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, семья жила на девятом этаже. По словам соседей, несколько лет назад в этом же доме выпал из окна молодой человек. Спасти его не смогли.

До этого в Каспийске молодой человек спас ребенка трех-четырех лет, стоявшего на окне первого этажа. Этаж находился выше обычного уровня, под окном находился гравий.

Школьник снял малолетнего, затем на место вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что в Приморье мальчик выпал из окна третьего этажа.