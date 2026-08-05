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Общество

Российский подросток спас едва не выпавшего из окна ребенка

В Каспийске подросток спас ребенка, который чуть не упал из окна на гравий
Shutterstock

В Каспийске подросток предотвратил несчастный случай – он спас ребенка примерно трех-четырех лет, который стоял на подоконнике и едва не выпал из окна. Об этом RT рассказала очевидица события Аида Чанба.

Хотя речь идет об окне на первом этаже, с учетом подвала высота была на уровне второго этажа, а под окном – гравий. Если бы маленький ребенок выпал, как минимум он получил бы серьезные повреждения. По словам очевидицы, заметив мальчика, она стала звать на помощь, однако в квартире никого не оказалось, а сам ребенок не понимал, что ему грозит опасность.

«Он стоял голенький в окне, один. Мы сначала с сестрой стали кричать, может быть, там в доме кто-то есть. На мои просьбы уйти с окна, он шаг ко мне делал. Поэтому мы [с сестрой] ринулись к нему. А я понимала, что это высоко, я не могу залезть», — вспоминает Аида.

Вскоре к женщинам подошли мужчина с подростком – первый встал на стремянку и подсадил парня, который залез в окно. Ребенка одели и вытащили. Очевидица отметила, что малыша пытались покормить и напоить, однако он отказался и вцепился в женщину. Вскоре очевидцы вызвали полицию, и ребенка забрали.

Женщина добавила, что спасший мальчика подросток долго переживал, не грозит ли ему наказание за то, что он залез в чужой дом.

До этого в Кирове четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа дома в микрорайоне Радужный. Ребенок забрался на подоконник и сорвался вниз, однако очевидцы успели растянуть одеяло и поймать его. Врачи не обнаружили у мальчика травм и повреждений, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Дербенте подросток спас детей, которых едва не унесло в море.

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