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Врач объяснила, как помочь человеку при обмороке в жару

Врач Лапа: при обмороке в жару важно охладить тело человека
Shutterstock

Для оказания первой помощи человеку при обмороке в жару нужно постараться охладить его тело и восстановить водный баланс. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

По ее словам, зачастую причиной потери сознания в зной становится сужение или патологическое расширение сосудов головного мозга. Прежде всего в этом случае важно физически снизить температуру тела. Если под рукой есть вода, стоит напоить пострадавшего, а также использовать влажную ткань для компрессов.

«Тряпочку с холодной водой обязательно положить на голову, на лоб, на затылок, потому что в основном голова дает такие обмороки. Сужение сосудов дает обмороки», — пояснила Лапа.

После этого пострадавшего важно перенести в тень и уложить, поместив под шею небольшой валик из подручных средств. Пока ожидается приезд скорой помощи, можно создать дополнительный приток воздуха, используя веер или любые другие предметы.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Юлия Аксенова до этого рассказала «Газете.Ru», что солнечный удар — это одна из форм теплового удара, который в тяжелых случаях может привести к нарушению работы нервной системы и потребовать экстренной медицинской помощи.

Ранее врач объяснила, как отличить солнечный удар от теплового истощения.

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