Врач объяснила, как помочь человеку при обмороке в жару

Для оказания первой помощи человеку при обмороке в жару нужно постараться охладить его тело и восстановить водный баланс. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

По ее словам, зачастую причиной потери сознания в зной становится сужение или патологическое расширение сосудов головного мозга. Прежде всего в этом случае важно физически снизить температуру тела. Если под рукой есть вода, стоит напоить пострадавшего, а также использовать влажную ткань для компрессов.

«Тряпочку с холодной водой обязательно положить на голову, на лоб, на затылок, потому что в основном голова дает такие обмороки. Сужение сосудов дает обмороки», — пояснила Лапа.

После этого пострадавшего важно перенести в тень и уложить, поместив под шею небольшой валик из подручных средств. Пока ожидается приезд скорой помощи, можно создать дополнительный приток воздуха, используя веер или любые другие предметы.

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