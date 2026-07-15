Врач назвала главные ошибки россиян при солнечном ударе

Врач Аксенова: при солнечном ударе нельзя охлаждаться льдом и ледяной водой

Солнечный удар — это одна из форм теплового удара, который в тяжелых случаях может привести к нарушению работы нервной системы и потребовать экстренной медицинской помощи. О том, как помочь себе и чего делать нельзя, «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Юлия Аксенова.

Чаще всего солнечный удар развивается во время длительного пребывания на пляже, прогулок или работы на открытом солнце без головного убора, особенно в самые жаркие часы дня.

«Наибольшему риску подвержены дети, пожилые люди, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и те, кто занимается физической нагрузкой на жаре», — отметила врач.

Как рассказала врач, первые симптомы обычно появляются постепенно. Возникают сильная головная боль, слабость, головокружение, чувство жара, тошнота, учащенное сердцебиение. Кожа становится горячей, температура тела может повышаться. Если перегрев продолжается, состояние ухудшается: появляются спутанность сознания, сонливость, нарушение координации, возможны потеря сознания и судороги.

«Необходимо уйти с солнца в прохладное помещение или в тень. Желательно уложить человека с немного приподнятой головой, расстегнуть или снять тесную одежду, обеспечить доступ свежего воздуха и начать охлаждение организма. Можно приложить прохладные компрессы к голове, шее и крупным сосудам, обтереть кожу прохладной водой. Если человек находится в сознании, ему следует давать прохладную воду небольшими порциями», — рассказала она.

Она также отметила, что при выраженной слабости, головокружении или предобморочном состоянии полезно изменить положение тела — поднять ноги на 15–30 см выше уровня головы. Это поможет улучшить приток крови к головному мозгу, снизить нагрузку на сердце и предотвратить потерю сознания.

При солнечном ударе важно избегать распространенных ошибок.

«Не стоит продолжать находиться на солнце в надежде, что «скоро станет легче». Нельзя употреблять алкоголь или энергетические напитки — они усиливают обезвоживание. Не рекомендуется резко охлаждать человека ледяной водой или прикладывать лед непосредственно к коже, поскольку это может вызвать спазм сосудов. Если пострадавший потерял сознание, нельзя пытаться его напоить», — подчеркнула специалист.

Если температура остается высокой, человек становится заторможенным, теряет сознание, у него появляются судороги, рвота или выраженное нарушение сознания, необходимо немедленно вызвать скорую. Такие симптомы могут свидетельствовать о тяжелом перегреве, который требует лечения в условиях стационара.

Ранее был назван неожиданный напиток, который помогает утолить жажду в жару.