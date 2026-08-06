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Общество

СК установил новые эпизоды в деле о похищении девушек в Москве

Столичный СК выявил новые эпизоды в деле о похищениях девушек и вымогательстве
СУ СК РФ по городу Москве

Следствие установило четыре новых эпизода в уголовном деле о похищении девушек и вымогательстве в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

Следствие установило, что два жителя Подмосковья с сентября по октябрь 2024 года насильно сажали девушек в автомобиль, угрожая расправой, и требовали с них деньги. После получения крупных сумм фигуранты отпускали пленниц.

В СК уточнили, что по данному уголовному делу было доказано девять таких эпизодов и хищение более 750 тыс. рублей. Суд приговорил злоумышленников к 8 и 9,5 годам лишения свободы.

Кроме того, следком установил еще четыре эпизода той же преступной схемы, причастность к которым подтверждается в том числе денежными переводами.

«Ущерб по этим эпизодам превысил 200 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение по вновь выявленным эпизодом преступной деятельности, добавили в СК.

В конце мая в Воронежской области полиция задержала молодую пару, которая на пляже в городе Лиски избила 11-летнего мальчика, а затем силой увезла его в съемную квартиру.

Ранее появились новые детали «похищения» кричащей девушки в Москве.

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