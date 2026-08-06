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Общество

Ребенок пострадал в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область

Никитин: четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Нижегородскую область
Global Look Press

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов на Нижегородскую область. Об этом в «Максе» написал глава региона Глеб Никитин.

Пострадавшим оказали медпомощь, их жизни ничего не угрожает.

«Ночью силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА в Нижегородской области. В результате радиоподавления один аппарат врезался в дерево, сдетонировала боевая часть. Разлет осколков вызвал пожар в квартире близлежащего жилого дома. Пострадали четыре человека, один из которых — ребенок», — написал он.

Возгорание уже ликвидировано. Никитин заверил, что власти помогут гражданам, чье жилье пострадало. По предварительной информации, других последствий нет.

Также 16 августа стало известно, что при атаке украинского беспилотника на Энгельс пострадал 16-летний подросток.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в атаках на гражданские объекты ради финансирования от Запада.

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