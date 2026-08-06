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Общество

Стало известно о ранении ребенка при атаке БПЛА на Энгельс

16-летний подросток пострадал при атаке украинского беспилотника на Энгельс
Shutterstock/FOTODOM

16-летний подросток пострадал при атаке украинского беспилотника на Энгельс. Об этом сообщила в Telegram-канале Саратовская областная детская клиническая больница.

Несовершеннолетний пациент поступил в стационар несколько дней назад. Он получил черепно-мозговую травму — сотрясение головного мозга.

В больнице добавили, что врачи нейрохирургического отделения делают все, чтобы мальчик поскорее выздоровел физически, а также оправился от психологической травмы.

2 августа губернатор Роман Бусаргин сообщил, что Саратовская область подверглась атаке украинских беспилотников. Повреждения получили многоквартирный дом и объекты гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. Пострадали несколько человек, в том числе двое получили несовместимые с жизнью ранения.

После атаки прокуратура Саратовской области заявила, что взяла на контроль соблюдение прав граждан, в том числе своевременное оказание помощи пострадавшим.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в атаках на гражданские объекты ради финансирования от Запада.

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