Заседание по делу об убийстве 9-летнего ребенка в Петербурге закроют для СМИ и слушателей

В Петербурге суд по делу об убийстве 9-летнего мальчика закроют для слушателей

Первое заседание по делу об убийстве восьмилетнего мальчика в Петербурге пройдет 13 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Заседание пройдет в закрытом режиме, слушателей и прессу допускать не будут.

Самого подсудимого Петра Жилкина обвиняют в убийстве ребенка и насильственных действиях сексуального характера. Он может получить серьезное наказание, вплоть до пожизненного срока.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела после резонансного инцидента. Жилкин, по версии следствия, надругался над мальчиком, и, чтобы никто не узнал о произошедшем привез тело к садовому товариществу и сбросил в водоем в Ленобласти.

Мальчик пропал в конце января текущего года. Во время поисков его обнаружили вмерзшим в воду. Свою вину во время следственных мероприятий Жилкин признал. Как показала экспертиза, мужчина вменяем.

Ранее сообщалось, что пожизненный срок грозит Петру Жилкину, убившему девятилетнего мальчика в Петербурге.