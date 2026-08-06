Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Заседание по делу об убийстве 9-летнего ребенка в Петербурге закроют для СМИ и слушателей

В Петербурге суд по делу об убийстве 9-летнего мальчика закроют для слушателей
Артем Пряхин/РИА Новости

Первое заседание по делу об убийстве восьмилетнего мальчика в Петербурге пройдет 13 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Заседание пройдет в закрытом режиме, слушателей и прессу допускать не будут.

Самого подсудимого Петра Жилкина обвиняют в убийстве ребенка и насильственных действиях сексуального характера. Он может получить серьезное наказание, вплоть до пожизненного срока.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела после резонансного инцидента. Жилкин, по версии следствия, надругался над мальчиком, и, чтобы никто не узнал о произошедшем привез тело к садовому товариществу и сбросил в водоем в Ленобласти.

Мальчик пропал в конце января текущего года. Во время поисков его обнаружили вмерзшим в воду. Свою вину во время следственных мероприятий Жилкин признал. Как показала экспертиза, мужчина вменяем.

Ранее сообщалось, что пожизненный срок грозит Петру Жилкину, убившему девятилетнего мальчика в Петербурге.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне скупают золотые слитки. Стоит ли делать так же
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!