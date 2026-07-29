Пожизненный срок грозит Петру Жилкину, убившему девятилетнего мальчика в Петербурге

Дело Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге, передано в суд

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Петр Жилкин обвиняется по статьям о насильственных действиях сексуального характера и убийстве несовершеннолетнего. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, девятилетний школьник пропал в Петербурге в конце января, ребенок сел в автомобиль к обвиняемому. Спустя трое суток тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в одном из водоемов в Ленобласти. Подозреваемого в убийстве, Петра Жилкина задержали, на допросе мужчина признал свою вину, он признан вменяемым.

Ранее признавшийся в убийстве 9-летнего мальчика Жилкин попросился на СВО.