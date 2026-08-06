Россиян предупредили о росте мошеннических схем через банкоматы

В России отмечается рост мошеннических операций через банкоматы. При этом аферисты стремятся не просто украсть средства, а быстро их легализовать и обойти системы защиты банков, максимально запутав следы. Важно пользоваться доступными инструментами по защите от подобных преступлений, подчеркнула в беседе с RT председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

Он подчеркнул, что банку крайне сложно блокировать операцию, когда держатель карты сам кладет деньги в купюроприемник – это сложно и технически, и юридически. Однако все-таки есть и эффективные способы защиты, в числе которых, например, суточные или месячные лимиты на операции с наличными в банкоматах.

«Можно отключить функцию внесения наличных на счета третьих лиц или установить нулевой лимит на пополнение карт, выпущенных не на ваше имя», — добавил Бедеров.

Среди прочих способов принять меры безопасности он напомнил об услуге «Запрет на операции по счету через терминалы» — если воспользоваться ею, то человек сможет снимать свои деньги через банкомат, но не сможет вносить их на чужие счета. Кроме того, обычно клиентам банки предоставляют услуги по «второму подтверждению», которые подразумевают, что к счету будет подключен родственник или близкий человек, который должен будет подтверждать операции – без этого перевести средства на чужую карту человек не сможет.

До этого в МВД РФ сообщили, что использование банкоматов, расположенных внутри отделений банков, снижает риск стать жертвой мошенников за счет видеонаблюдения и охраны. Перед началом операции рекомендуется внимательно осмотреть картоприемник и клавиатуру: если есть признаки вмешательства или устройство выглядит поврежденным, пользоваться им не следует.

Во время ввода PIN-кода следует прикрывать клавиатуру рукой и обращать внимание на окружающую обстановку. Если рядом находятся подозрительные люди, операцию лучше перенести на другое время или воспользоваться другим банкоматом.

Ранее в России зафиксировали новую схему мошенничества.