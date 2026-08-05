«Опрос за вознаграждение»: в России зафиксировали новую схему мошенничества

Мошенники начали использовать новую схему: они предлагают деньги за участие в опросе, сообщил «Газете.Ru» Борис Лопатин, старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона.

«Злоумышленники представляются сотрудниками исследовательских центров и под видом оценки работы компаний вовлекают пользователя в разговор. Цель — сбор персональных данных, получение доступа к аккаунтам или запись голоса для дипфейков», — объяснил он.

Обычно все начинается с звонка. Собеседник представляется сотрудником исследовательской организации и сообщает, что компания проводит опрос. За участие обещают вознаграждение — например, несколько тысяч рублей.

«В отличие от схем, где мошенники создают тревогу, здесь предлагают выгоду за простое действие. Настоящие исследования действительно могут предусматривать поощрение, но обычно это внутренние бонусы или скидки, а не выплаты в несколько тысяч рублей за короткий опрос», — отметил эксперт.

Первый признак, на который стоит обратить внимание, — маркировка звонка. Легитимные организации обязаны использовать специальное обозначение, которое отображается на экране. Если звонок от имени конкретной компании не имеет маркировки — это повод насторожиться.

«Дальше сценарий развивается по нескольким направлениям. В одном случае злоумышленники собирают информацию о человеке: имя, дату рождения, место работы, финансовые привычки. Эти данные используются позже для более убедительных атак. В другом варианте пользователю сообщают, что для выплаты нужно подтвердить личность, перейти по ссылке или назвать код из SMS. На этом этапе безобидный разговор превращается в классическую схему социальной инженерии», — заявил он.

Еще одна цель — сбор голосовых данных. Злоумышленники стараются удержать человека на линии и задавать вопросы, требующие развернутых ответов. Записи используются для создания голосовых дипфейков.

Схема может начинаться и с перехода по ссылке. Пользователю предлагают пройти опрос на поддельном сайте. После завершения сайт просит указать номер телефона или другие данные якобы для оформления выплаты. Полученные сведения используются для дальнейших атак.

Главный принцип защиты — проверять, кто выходит на связь, не передавать данные для подтверждения личности и не выполнять инструкции. Даже предложение пройти опрос может оказаться началом мошеннической схемы.

«Маркировка звонков — первый фильтр. Если ее нет, а вас просят сообщить личные данные за вознаграждение — это почти гарантированно мошенники», — резюмирует Лопатин.

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