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Общество

В МВД рассказали, как не стать жертвой мошенников при использовании банкомата

МВД: использование банкоматов внутри банков снижает риск мошенничества
Александр Сухов/РИА Новости

Использование банкоматов, расположенных внутри отделений банков, снижает риск стать жертвой мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

В ведомстве пояснили, что устройства в банковских офисах находятся под видеонаблюдением и охраной, поэтому считаются более безопасными. Перед началом операции также советуют внимательно осмотреть картоприемник и клавиатуру: если есть признаки вмешательства или устройство выглядит поврежденным, пользоваться им не следует.

Во время ввода PIN-кода следует прикрывать клавиатуру рукой и обращать внимание на окружающую обстановку. Если рядом находятся подозрительные люди, операцию лучше перенести на другое время или воспользоваться другим банкоматом.

При обнаружении подозрительных элементов МВД рекомендует не пытаться демонтировать их самостоятельно, а сразу сообщить об этом в банк по телефону горячей линии.

До этого сообщалось о новой мошеннической схеме с ускоренной плановой поверкой счетчиков для дачников. Злоумышленник представляется сотрудником энергосбытовой компании и уверяет, что необходимо провести плановую поверку счетчиков.

Ранее в России спрогнозировали развитие платежных стикеров вместо QR-кодов.

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