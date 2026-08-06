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Общество

Россиянам напомнили о льготах на оплату коммуналки

Депутат Якубовский: некоторым россиянам должны компенсировать плату за вывоз ТКО
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В России нет единых федеральных льгот на вывоз мусора, однако на эту графу в платежках распространяются действующие меры поддержки относительно оплаты ЖКУ. В частности, льготные категории граждан имеют право на компенсацию расходов, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Эта льгота действует в отношении инвалидов и семей с детьми-инвалидами, инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, а также для отдельных членов семей погибших военнослужащих, перечислил депутат.

«Как правило, речь идёт о компенсации 50% расходов, однако её размер рассчитывается с учётом установленных нормативов и конкретного льготного статуса», — добавил Якубовский.

Льготы на оплату коммуналки и жилья суммой не ниже 30% предусмотрены также для многодетных семей. В то же время в регионах могут действовать дополнительные меры поддержки, которые вводятся, например, для пенсионеров, тружеников тыла и так далее.

Парламентарий также напомнил о субсидиях на коммуналку, которые предоставляются россиянам с невысокими доходами – в случае, если расходы семьи на ЖКУ превышают допустимый уровень. Чтобы узнать подробности о действующих льготах и оформить субсидии, нужно обратиться в МФЦ, органы соцзащиты или уточнить детали на «Госуслугах», заключил парламентарий.

До этого адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко напомнила, что россиянам доступны льготы при оплате ЖКУ – в частности, отдельные категории граждан освобождаются от банковской комиссии. В том числе такая мера поддержки доступна пенсионерам. Помимо этого, в льготные категории граждан входят также инвалиды, ветераны боевых действий, совершеннолетние члены многодетных семей, члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий.

Важно, что льготные категории граждан освобождаются от комиссии вне зависимости от права собственности на недвижимость – речь идет именно о том, входит ли человек в группу льготников, а не о его статусе.

Ранее эксперт сообщила россиянам о праве авансом оплатить коммуналку.

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