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Общество

Пенсионерам напомнили о льготах при оплате коммуналки

Адвокат Борзенко: пенсионеры и прочие льготники освобождаются от комиссии за ЖКУ
Виталий Белоусов/РИА Новости

Россиянам доступны льготы при оплате ЖКУ – в частности, отдельные категории граждан освобождаются от банковской комиссии. В том числе такая мера поддержки доступна пенсионерам, уточнила в беседе с RT адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.

Помимо этого, в льготные категории граждан входят также инвалиды, ветераны боевых действий, совершеннолетние члены многодетных семей, члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий.

Юрист подчеркнула, что от комиссии граждане освобождаются вне зависимости от права собственности на недвижимость – речь идет именно о том, входит ли человек в группу льготников, а не о его статусе.

«Например, пенсионер вправе воспользоваться этой льготой независимо от того, находится ли жилое помещение, за которое он оплачивает коммунальные услуги, в его собственности», — пояснила адвокат.

При этом она предупредила, что сама по себе эта мера не предполагает полного запрета на комиссию – например, если человек не входит в группу льготников, то плата взимается по действующим тарифам. В то же время некоторые УК и ресурсоснабжающие организации по своей инициативе освобождают жильцов от дополнительной комиссии – нужно заранее изучить условия в каждом конкретном случае, заключила Борзенко.

До этого член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский напомнил, что россиянам положена субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг как одна из мер адресной поддержки. При расчете ее размера учитываются такие факторы, как общий доход и состав семьи, а также региональный стандарт стоимости коммуналки. Так, федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКУ составляет 22% совокупного дохода семьи, но субъекты вправе устанавливать более мягкие условия.

Ранее эксперт сообщила россиянам о праве авансом оплатить коммуналку.

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