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Общество

Появились кадры задержания подростков в Приморье, планировавших теракт против бойцов СВО

ФСБ показала кадры задержания подростков, готовивших теракт в здании Росгвардии
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

При обысках по местам жительства у троих подростков, которые готовили теракт против участников СВО и на объекте Росгвардии в Приморском крае, нашли символику нацистских организаций. Кадры допроса подозреваемых опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

О задержании подростков ФСБ сообщила 6 августа. Они планировали совершить теракт по заданию куратора. В отношении них возбуждены уголовные дела о госизмене и участии в деятельности террористической организации.

Во время следственных действий дома у подозреваемых силовики нашли компоненты для изготовления зажигательных средств: стеклянные бутылки, емкость с бензином и тд. У одного из подростков схрон компонентов находился прямо на полке с учебниками, следует из кадров, опубликованных ведомством.

Кроме того, у задержанных обнаружили символику нацистских организаций, в том числе флаг Третьего рейха.

Один из подростков признался, что куратор поручил ему следить за определенным военнослужащим. Позже он узнал, что это сотрудник Росгвардии.

Ранее сообщалось, что мигрант хотел взорвать здание прокуратуры в Ставрополье и сбежать в Сирию.

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