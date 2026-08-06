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Общество

ФСБ предотвратила теракт против участников СВО в Приморском крае

Трое подростков задержаны в Приморье за сбор данных для терактов против военных
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Трое подростков задержаны в Приморском крае по обвинению в сборе информации для совершения терактов против участников специальной военной операции. Об этом сообщает ЦОС ФСБ, передает РИА Новости.

Отмечается, что несовершеннолетние жители городов Находки и Владивостока, по указанию куратора, собирали информацию о военнослужащих. Они фотографировали и снимали на видео места жительства и работы бойцов, используемые ими автомобили и места парковки, а также фиксировали видеокамеры, установленные на их домах и других зданиях.

Кроме того, подростки рассматривали места, где можно было бы скрытно разместить взрывные устройства с целью совершения теракта на одном из объектов Росгвардии.

Следственный отдел УФСБ России по Приморскому краю возбудил уголовные дела по статьям УК РФ «Государственная измена» и «Участие в деятельности террористической организации».

В ходе обысков в домах подозреваемых были найдены и изъяты необходимые для изготовления самодельных зажигательных устройств компоненты, предметы и документы, важные для расследования.

Подростки арестованы, они признали вину и активно сотрудничают со следствием, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о предотвращении теракта против участника специальной военной операции в Ставропольском крае.

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