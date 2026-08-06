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Общество

В Госдуме назвали единичными случаи, когда стобалльники ЕГЭ не могут поступить на бюджет

Депутат Пилипенко: случаи, когда стобалльники не поступают на бюджет, единичны
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

В России фиксируются только единичные случаи, когда школьники с максимальными баллами за ЕГЭ не могут поступить на бюджетные места в вузах из-за победителей олимпиад. Об этом «Москве 24» заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко, комментируя новость о том, что абитуриент, набравший 310 баллов по итогам ЕГЭ и дополнительных достижений, не смог пройти на бюджет в один из ведущих вузов.

Депутат отметила, что в связи с этим нужно пересмотреть перечень олимпиад, которые дают преимущества при поступлении. Кроме того, важно оценить сроки действия дипломов победителей и соответствие профиля олимпиады выбранной специальности, считает она.

«Но хочу подчеркнуть еще раз, что случаи, когда высокобалльники не поступают в вуз из-за олимпиадников, единичные. Олимпиадникам рады все университеты, но их сотрудники понимают, что они могут выиграть по одному предмету, по определенному профилю», – отметила Пилипенко.

Она подчеркнула, что абитуриентам с высокими баллами должны быть предоставлены все возможности для поступления.

В конце июля сообщалось, что выпускник с 310 баллами по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) не смог поступить на бюджет в выбранный университет, поскольку его обошли абитуриенты, получившие дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Индивидуальными достижениями в вузе могли посчитать успехи в олимпиадах, золотую медаль, волонтерство или награду за успешную сдачу нормативов физкультурной программы «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Ранее сообщалось, что число набравших 100 баллов на ЕГЭ за год выросло примерно на четверть.

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