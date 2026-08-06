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Общество

Дачникам объяснили, как спасти урожай в 30-градусную жару

Садовод Воронова: проветривание теплицы поможет спасти урожай в жару
Shutterstock

В условиях 30-градусной жары дачникам важно проветривать теплицу и удалять лишнюю зелень, чтобы спасти урожай. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она отметила, что в последний месяц лета у растений уже очень развита корневая система, позволяющая доставать воду из более глубоких слоев почвы, однако, важно соблюсти норму в поливе. Перелив опасен тем, что лишняя жидкость на поверхности грунта увеличит риск развития грибковых инфекций. Садовод посоветовала поливать растения в теплице утром, а в грунте – вечером.

«Дело в том, что до ночи, когда мы закрываем парник, вся влага должна выветриться, иначе моментально образуется фитофтора. На улице такой проблемы нет. При этом растения находятся под палящим солнцем, и утренний полив приведет к тому, что попавшие на них капли воды сработают как маленькие линзы и вызовут ожоги», — пояснила Воронова.

Эксперт также призвала не поливать огород холодной водой, иначе перепад температур вызовет у растений температурный шок. Стоит также удалять у растений нижние листья, если есть сильное загустение, чтобы воздуху было легче циркулировать.

Руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов до этого говорил, что дачники смогут защитить урожай от птиц с помощью детских игрушек на ветках и сеток. По его словам, наибольший ущерб участкам наносят дрозды-рябинники, любимым лакомством которых являются рябина и ирга. Он предупредил, что защититься от них сложно, поскольку они очень хитрые.

Ранее дачникам рассказали, как защитить картофель от колорадского жука.

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