Россиянам объяснили, как получить перерасчет за ЖКУ при отъезде в отпуск

Адвокат Жмурко: перерасчет за ЖКУ можно сделать за период не более 6 месяцев

Россияне, которые летом отправляются жить на дачу или уезжают в отпуск, имеют возможность сделать перерасчет платы за отдельные коммунальные услуги, которые начисляются по нормативу. Об этом kp.ru сообщила адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко.

По словам эксперта, за перерасчетом за ЖКУ можно обратиться в том случае, если в квартире не было жильцов не менее пяти дней подряд. Однако это удастся сделать лишь в случае отсутствия технической возможности для установки счетчиков, подтвержденного актом.

Для того чтобы сделать перерасчет, необходимо обратиться в ту организацию, которой человек платит за коммунальную услугу. Тем, кто не знает, куда именно нужно обращаться, следует позвонить в управляющую компанию, сотрудники которой подскажут точный порядок действий.

Адвокат подчеркнула, что подавать заявление можно как до отъезда, так и на протяжении 30 дней после возвращения домой. Сделать это можно лично, по электронной почте или через личный кабинет на сайте соответствующей орагнизации.

«К заявлению о перерасчете платы нужно приложить документы, подтверждающие ваше отсутствие. Например, доказательством пребывания на даче будет справка из СНТ с указанием периода проживания, печатью и подписью председателя, договор аренды дачи. Если отсутствовали в квартире по другой причине, к заявлению можно приложить проездные билеты, счета за проживание в гостинице, справку из санатория или больницы», — объяснила она.

Перерасчет можно сделать за период не более 6 месяцев. В случае, если жильцы отсутствовали в квартире дольше, необходимо подавать новое заявление каждые полгода.

При этом специалист предупредила, что даже в случае отъезда собственники обязаны оплачивать содержание и ремонт общего имущества дома, отопление, долю коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, а также делать взносы на капитальный ремонт.

Депутат Госдумы Никита Чаплин до этого говорил, что если отключение горячей воды летом продлевается, то жильцам полагается перерасчет платежей. Согласно действующему закону, плановые отключения не должны быть дольше двух недель в течение года.

Ранее россиянам рассказали, когда платежки за ЖКУ можно будет получать через «Госуслуги».