В Госдуме напомнили о праве россиян на перерасчет за отключение горячей воды

Если отключение горячей воды летом продлевается, то жильцам полагается перерасчет платежей. По действующему закону плановые отключения не должны превышать двух недель в течение года, подчеркнул в беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Когда управляющая компания объявляет, что горячей воды не будет до 14-го числа, а она появляется только 18-го, жители имеют полное право требовать перерасчёта», — отметил депутат, добавив, что здесь речь идёт уже не об неудобстве, а о нарушении, за которое должна выплачиваться компенсация.

Право на перерасчет даётся на все дни отключения горячей воды, которые превышают установленный законом допустимый период в 14 дней, подчеркнул Чаплин. По его словам, за каждый час продления этого срока плата за горячую воду должна снижаться на 0,15%. Так, если подачу воды задержали на 4 дня, то речь идёт о 96 часах сверх установленного предельного норматива, что даёт скидку почти в 15% за месяц.

В некоторых случаях при очень долгих отключениях плату могут просто обнулить, отметил депутат. Он посоветовал требовать перерасчёта, обратившись для начала в аварийно-диспетчерскую службу УК, а затем подать заявление о перерасчёте. На рассмотрение отводится не более 30 дней. Если обращение игнорируется, нужно жаловаться в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор.

Важно, что УК не может оправдать задержку подачи горячей воды проблемами сетей, так как норматив должен соблюдаться вне зависимости от технической сложности объекта, заключил парламентарий.

До этого эксперт Народного фронта по ЖКХ Светлана Калинина отметила, что если прошло 10 или 14 дней (в зависимости от региона), а горячей воды по-прежнему в кране нет, необходимо срочно заявить о проблеме, написав на горячую линию Государственной жилищной инспекции и в управляющую компанию. Чем раньше в эти органы поступит обращение, тем быстрее будет начата проверка, и вода вновь пойдёт по трубам, подчеркнула она.

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