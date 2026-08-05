Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Госдуме напомнили о праве россиян на перерасчет за отключение горячей воды

Депутат Чаплин: россиянам положен перерасчет платы при отключении горячей воды
Виталий Белоусов/РИА Новости

Если отключение горячей воды летом продлевается, то жильцам полагается перерасчет платежей. По действующему закону плановые отключения не должны превышать двух недель в течение года, подчеркнул в беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Когда управляющая компания объявляет, что горячей воды не будет до 14-го числа, а она появляется только 18-го, жители имеют полное право требовать перерасчёта», — отметил депутат, добавив, что здесь речь идёт уже не об неудобстве, а о нарушении, за которое должна выплачиваться компенсация.

Право на перерасчет даётся на все дни отключения горячей воды, которые превышают установленный законом допустимый период в 14 дней, подчеркнул Чаплин. По его словам, за каждый час продления этого срока плата за горячую воду должна снижаться на 0,15%. Так, если подачу воды задержали на 4 дня, то речь идёт о 96 часах сверх установленного предельного норматива, что даёт скидку почти в 15% за месяц.

В некоторых случаях при очень долгих отключениях плату могут просто обнулить, отметил депутат. Он посоветовал требовать перерасчёта, обратившись для начала в аварийно-диспетчерскую службу УК, а затем подать заявление о перерасчёте. На рассмотрение отводится не более 30 дней. Если обращение игнорируется, нужно жаловаться в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор.

Важно, что УК не может оправдать задержку подачи горячей воды проблемами сетей, так как норматив должен соблюдаться вне зависимости от технической сложности объекта, заключил парламентарий.

До этого эксперт Народного фронта по ЖКХ Светлана Калинина отметила, что если прошло 10 или 14 дней (в зависимости от региона), а горячей воды по-прежнему в кране нет, необходимо срочно заявить о проблеме, написав на горячую линию Государственной жилищной инспекции и в управляющую компанию. Чем раньше в эти органы поступит обращение, тем быстрее будет начата проверка, и вода вновь пойдёт по трубам, подчеркнула она.

Ранее россиянам объяснили, как законно сэкономить на оплате ЖКУ летом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!