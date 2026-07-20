Почему после ношения рюкзака болит спина, объяснил врач

Иногда после долгого ношения рюкзака может начать болеть спина. Основная причина обострений — компрессия корешков (сдавление нервов, выходящих из позвоночника) на фоне усталости мышц и статической нагрузки, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Когда вы идете с рюкзаком, межпозвонковые диски испытывают повышенное давление. Если есть скрытый остеохондроз или протрузия, длительная ходьба по неровной поверхности провоцирует микротравмы, отек тканей и воспаление нервного корешка — так развивается радикулит. Если вы в походе, то к этому мы добавляем переохлаждение, неудобную позу на привале — и получаем «прострел», — объяснила врач.

Если появилась сильная боль, доктор советует как можно быстрее прекратить движение, сесть на ровную твердую поверхность, принять ибупрофен, нимесулид при отсутствии противопоказаний, а также положить холод на болезненную зону.

«Если боль сопровождается онемением ноги, слабостью в стопе, нарушением мочеиспускания — это признаки серьезной компрессии. Нужна срочная эвакуация к врачу. Не тяните. Невозможно дать точный прогноз без МРТ. Если у вас уже были эпизоды радикулита, то, возможно, понадобится курс ЛФК или временное использование полужесткого корсета. Главный принцип: спина любит подготовку. Укрепляйте мышцы корсета, тренируйтесь с постепенным увеличением веса рюкзака, слушайте свое тело», — заключила доктор.

Ранее сообщалось, что названы две позы для сна, которые помогают лучше высыпаться.