Стали известны причины готовности россиян передумать увольняться

Большинство российских работников готовы отказаться от увольнения, если работодатель повысит им зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, которые приводит РИА Новости.

Согласно исследованию, для 63% сотрудников, ранее принявших решение об увольнении, главным стимулом остаться стало бы повышение оклада. Еще 15% передумали бы уходить при изменении отношения со стороны руководства и урегулировании конфликтов внутри коллектива. По 13% опрошенных заявили, что готовы остаться при снижении нагрузки или улучшении условий труда.

Каждый десятый сотрудник согласился бы не увольняться при наличии реальных перспектив карьерного роста, еще 5% остановило бы выполнение ранее данных начальством обещаний, а 2% — перенос офиса ближе к месту проживания.

Каждый третий участник опроса признал, что его последнее увольнение можно было предотвратить, но 43% уверены в обратном.

Трое из четырех планирующих увольнение россиян предупреждают работодателя заранее, причем большую склонность к этой тактике проявляют женщины (80% против 74% среди мужчин)и сотрудники младше 35 лет (81%). Каждый четвертый сообщает об уходе только при подаче заявления.

Готовность заблаговременно предупреждать работодателя о намерении уволиться также связана с уровнем дохода: среди работников с зарплатой до ₽100 тысяч заранее об увольнении говорят 74%, а из зарабатывающих от ₽150 тысяч — 80%.

В опросе SuperJob приняли участие 1600 россиян из 392 населенных пунктов, а также тысяча представителей кадровых служб из 173 городов во всех федеральных округах страны.

Ранее россиянам объяснили, могут ли уволить за служебный роман.