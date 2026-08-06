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Общество

Стали известны причины готовности россиян передумать увольняться

SuperJob: большинство россиян готовы передумать увольняться при повышении оклада
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Большинство российских работников готовы отказаться от увольнения, если работодатель повысит им зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, которые приводит РИА Новости.

Согласно исследованию, для 63% сотрудников, ранее принявших решение об увольнении, главным стимулом остаться стало бы повышение оклада. Еще 15% передумали бы уходить при изменении отношения со стороны руководства и урегулировании конфликтов внутри коллектива. По 13% опрошенных заявили, что готовы остаться при снижении нагрузки или улучшении условий труда.

Каждый десятый сотрудник согласился бы не увольняться при наличии реальных перспектив карьерного роста, еще 5% остановило бы выполнение ранее данных начальством обещаний, а 2% — перенос офиса ближе к месту проживания.

Каждый третий участник опроса признал, что его последнее увольнение можно было предотвратить, но 43% уверены в обратном.

Трое из четырех планирующих увольнение россиян предупреждают работодателя заранее, причем большую склонность к этой тактике проявляют женщины (80% против 74% среди мужчин)и сотрудники младше 35 лет (81%). Каждый четвертый сообщает об уходе только при подаче заявления.

Готовность заблаговременно предупреждать работодателя о намерении уволиться также связана с уровнем дохода: среди работников с зарплатой до ₽100 тысяч заранее об увольнении говорят 74%, а из зарабатывающих от ₽150 тысяч — 80%.

В опросе SuperJob приняли участие 1600 россиян из 392 населенных пунктов, а также тысяча представителей кадровых служб из 173 городов во всех федеральных округах страны.

Ранее россиянам объяснили, могут ли уволить за служебный роман.

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