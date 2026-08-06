Экс-послу Украины в США Стефанишиной назначили многомиллионный залог

Суд в Киеве избрал меру пресечения бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной, обвиняемой в незаконном обогащении. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна. ua».

Уточняется, что сумма залога составляет 6 млн гривен (более 10 млн рублей).

Журналисты напоминают, что даже адвокат просил для Стефанишиной значительно больший залог — 10 млн грн (18 млн рублей), а прокуратура — и вовсе 13 млн (более 23 млн рублей).

Антикоррупционные органы Украины обвинили экс-посла Киева в США Ольгу Стефанишину в незаконном обогащении. По данным следствия, она поручила подруге купить две квартиры, заплатила за их ремонт, но не внесла недвижимость в декларацию. Бывший дипломат попала под следствие спустя всего два дня после отставки с поста в Вашингтоне.

Это не первое дело Ольги Стефанишиной. В 2024 году она также стала фигурантом расследования о хищении денег, выделенных из бюджета Украины для анализа европейского законодательства. По данным следствия, в 2013 году, когда Стефанишина возглавляла департамент европейской интеграции в минюсте Украины, ведомство проводило тендер на аналитическую работу по адаптации украинского законодательства к нормам Европейского союза. Департамент допустил ошибку в процедуре, из-за которой часть средств была похищена. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине задержали журналиста, расследующего коррупцию.