Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Экс-послу Украины в США Стефанишиной назначили многомиллионный залог

Экс-послу Украины в США Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога
Global Look Press

Суд в Киеве избрал меру пресечения бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной, обвиняемой в незаконном обогащении. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна. ua».

Уточняется, что сумма залога составляет 6 млн гривен (более 10 млн рублей).

Журналисты напоминают, что даже адвокат просил для Стефанишиной значительно больший залог — 10 млн грн (18 млн рублей), а прокуратура — и вовсе 13 млн (более 23 млн рублей).

Антикоррупционные органы Украины обвинили экс-посла Киева в США Ольгу Стефанишину в незаконном обогащении. По данным следствия, она поручила подруге купить две квартиры, заплатила за их ремонт, но не внесла недвижимость в декларацию. Бывший дипломат попала под следствие спустя всего два дня после отставки с поста в Вашингтоне.

Это не первое дело Ольги Стефанишиной. В 2024 году она также стала фигурантом расследования о хищении денег, выделенных из бюджета Украины для анализа европейского законодательства. По данным следствия, в 2013 году, когда Стефанишина возглавляла департамент европейской интеграции в минюсте Украины, ведомство проводило тендер на аналитическую работу по адаптации украинского законодательства к нормам Европейского союза. Департамент допустил ошибку в процедуре, из-за которой часть средств была похищена. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине задержали журналиста, расследующего коррупцию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне скупают золотые слитки. Стоит ли делать так же
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!