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Общество

На Украине задержали журналиста, расследующего коррупцию

В Киеве задержали журналиста телеканала hromadske Евгения Шульгата
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

В Киеве полицейские задержали журналиста интернет-телеканала hromadske Евгения Шульгата. Об этом украинский медиаресурс сообщил в своем Telegram-канале.

«Полицейские остановили такси, в котором ехал журналист, и надели на него наручники», — говорится в публикации.

По версии полиции, основанием для задержания стало несоблюдение правил воинского учета. Однако, как пишет hromadske, у Шульгата нет никаких нарушений. Отмечается, что журналист работал над расследованиями, касающимися коррупции в правоохранительной системе.

До этого на Украине задержали главного организатора военной выставки, которую атаковали ВС РФ. По данным украинской прокуратуры, мероприятие проходило без согласования с военными и властями. Как уточняют СМИ, задержанный — глава ассоциации производителей беспилотников «Армада». До начала СВО он занимался «дворовым футболом и общественными советами», а за время вооруженного конфликта стал владельцем «полдюжины компаний в самой закрытой и денежной отрасли страны».

Ранее на Украине задержали глав вузов за оформление фиктивных отсрочек от мобилизации.

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