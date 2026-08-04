В Ингушетии ребенок проглотил пчелу и попал в реанимацию

В Ингушетии медики спасли ребенка, который случайно проглотил пчелу. Об этом сообщается в Telegram-канала «ЧП Дагестан».

Школьник находился на улице и случайно вдохнул пчелу, насекомое попало в дыхательные пути и укусило мальчика в горло. После укуса мальчик начал задыхаться, у него произошел отек гортани. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии Сунженскую центральную районную больницу.

Врачи незамедлительно начали оказывать неотложную помощь:, для снятия спазма и уменьшения отека ребенку провели ингаляцию, препараты также ввели внутривенно, развития тяжелых осложнений удалось избежать. Мальчик чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.

До этого во Владивостоке врачи спасли пенсионера, который закрыл собой внука от роя ос в лесу и попал в больницу в тяжелом состоянии. Мужчину доставили в больницу в состоянии анафилактического шока с критически низким давлением.

Ранее в московском детском саду на воспитанников напали пчелы.