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Общество

Тигр съел смотрителя на территории внесенного в список ЮНЕСКО заповедника

В Таиланде тигр напал на смотрителя заповедника, мужчина не выжил
Shutterstock

Сотрудника известного тайского заповедника нашли без признаков жизни после нападения хищника. Об этом сообщает The Thaiger.

О произошедшем в заповеднике Хуайкхакхэнг стало известно после того, как тревогу забил коллега пострадавшего. Поняв, что 48-летний смотритель не пришел на утреннюю встречу по работе, мужчина отправился на поиски и вскоре обнаружил мобильный телефон.

Недалеко он нашел москитную сетку, следы волочения от животного, несущего добычу. Вскоре спасатели обнаружили самого пропавшего в 200 метрах от его вещей. Пострадавшего не спасли.

Предположительно, на сотрудника напал тигр, так как на территории заповедника обитают много особей, а недалеко от места, где нашли мужчину, были замечены следы этого хищника.

Специалисты полагают, что мотивом нападения не был голод, так как вокруг много добычи. Тигры этого вида также не приближаются к людям.

Заповедник временно закрыли, специалисты идентифицируют тигра с помощью камер и фотоловушек.

Заповедник Хуайкхакхэнг внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что в Приморье тигр напал на железнодорожника.

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