Аферисты научились выводить деньги в обход «Антифрод 2.0»

Телефонные мошенники уже разработали механизмы обхода блокировок со стороны банков после принятия закона «Антифрод 2.0». Об этом сообщает газета «Известия».

По информации издания, аферисты разъясняют в профильных чатах, как проводить украденные деньги через карты дропов и делать переводы между физлицами в новых условиях, после принятия закона. Мошенники дробят похищенные средства по распределительной дроп-сети, создавая имитацию обычного поведения клиента. Хотя такая схема дороже и сложнее для злоумышленников, тем не менее деньги все равно не удается спасти.

До этого правительство России утвердило постановление о создании оперативного штаба по борьбе с кибермошенничеством. Оперативный штаб займется выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия преступлениям в цифровой среде, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод».

Ранее выяснилось, что мошенники стали реже подделывать сайты российских банков.