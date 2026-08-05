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Общество

Минувший июль стал самым теплым в РФ за всю историю метеонаблюдений

Синоптик Леус: июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Июль 2026 года в России стал самым теплым с начала метеонаблюдений — с 1891 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге это был самый обычный месяц. В столице аномалия составила плюс 0,2 градуса, в Петербурге — минус 0,1 градуса, отметил синоптик.

По словам Леуса, средняя температура июля в масштабах страны превысила рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024 году.

Июль стал жарким из-за достаточно высоких температур воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. Согласно данным Гидрометцентра, в этих частых страны среднемесячные температуры воздуха превысили нормы на 2-3 градуса и более, в Тюменской области— на 4 градуса.

Жарче всего было на азиатской территории России, а на европейской территории — было в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на 1 градус и более», добавил Леус.

Ранее синоптик предупредил о похолодании в Москве в августе.

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